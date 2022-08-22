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Kafasını patoz makinasına sıkıştıran kadın ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kafasını patoz makinasına sıkıştıran kadın ağır yaralandı

Uşak'ta kafasını patoz makinasına çıkaran bir kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta kafasını patoz makinasına çıkaran bir kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'a bağlı Ulubey ilçesi Köseler Köyünde Ü.K. kafasını patoz makinasına kaptırdı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulubey Uşak 3. Sayfa Haberler

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