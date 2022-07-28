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Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü kask sayesinde hayatta kaldı

Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü kask sayesinde hayatta kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Başını otomobilin camına çarparak camın patlamasına neden olan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9508 Sokakta meydana geldi. Seyir halindeki Özge Metin'in kullandığı 07 B 1346 plakalı motosiklet, 9503 Sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Serkan İncebacak'ın kullandığı 07 AAV 384 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpma sırasında motosikletten fırlayıp başını otomobilin camına çarpan ve camın patlamasına neden olan motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kazayı başındaki küçük bir yarık ile atlattı.

Kaza sonrası kaldırıma oturan motosiklet sürücüsüne ambulans gelinceye kadar çarptığı otomobilde bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yürüyerek ambulansa bindi ve hastaneye götürüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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