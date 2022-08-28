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Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaatta kafasına cam düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Zülfü Akbudak'ın (56) kafasına inşaatın üst katından cam düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi süren Akbudak, 10 günün ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbudak, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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