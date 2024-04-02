Kadirli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniyenin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harkaçtığı Köyü Savrun Çayı kenarında meydana geldi. Oğuz Ertuğrul Gök yönetimindeki 80 ADR 771 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Oğuz Ertuğrul Gök'ün hayatı kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Oğuz Ertuğrul Gök'ün cansız bedeni Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE