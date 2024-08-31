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Kadirli'de trafik kazası: Baba ve kızı hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden baba ve 6 yaşındaki kızı Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden baba ve 6 yaşındaki kızı Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Kırköse'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin desteği ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende Kırköse (33) Aybars Şahan Kırköse (2) yaralanırken Yusuf Kırköse (39) ve 6 yaşındaki kızı Fatma Yaren Kırköse hayatını kaybetti Kazada ölen baba ve 6 yaşındaki kızı Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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