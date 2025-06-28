Kadirli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Kadirli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil, tır ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Serkan Daş hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kadirli ilçesi Andırın Karayolu Kayasuyu köyünde meydana geldi. Serkan Daş idaresindeki 80 LB 804 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Serkan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Kadirli-Andırın Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.