Kadirli'de Tarlada Çalışan Traktör Alev Aldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada çalışan bir traktör aniden alev aldı, sürücünün yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cengiz Topel mahallesi Dedekorkut caddesi üzerinde bir tarlada çalışan traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm traktörü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri seck edildi. Sürücüsünün yara almadığı olayda, yanan traktör itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. - OSMANİYE