Kadirli'de sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kadirli ilçesi Kümbet köyü ile Hacıhaliloğlu köyü arasında meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalı içerisinde kadın cesedi görenler durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan ilk incelemede 45-50 yaşlarında bir kadın olduğu değerlendirilen cesedin kimliği ve nasıl öldüğü henüz tespit edilemedi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE