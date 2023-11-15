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Kadirli'de sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.