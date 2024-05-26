Üye Girişi
Haberler

Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli- Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Aynı otomobilde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Osmaniye İtfaiye Kadirli trafik İtfaiye Soruşturma 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

 Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

 Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title