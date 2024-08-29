Kadirli'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekipler, karadan müdahaleye başladı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkisinde saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için karadan çalışma başlattı. - OSMANİYE