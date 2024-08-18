Kadirli'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası Demircik Bucağı gölet yakınlarında saat 17.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, havadan 1 helikopter ve karadan da 5 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 pikap ve 35 personel ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE