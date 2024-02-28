Kadirli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Adana karayolunun Aydınlar köyü mevkiinde meydana geldi. Süleyman Ü. idaresindeki 01 DIA 10 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 P 3391 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE