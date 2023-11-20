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Kadirli'de firari hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "tehdit" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Osmaniye Hisarcık Kadirli Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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