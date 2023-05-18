Kadir Şeker'in cezası onandı, aile kabir ziyareti yaptı

Yargıtay'ın Kadir Şeker'in cezasını onamasının ardından; öldürdüğü Özgür Duran'ın Antalya'da oturan annesi Mübeyyen Güner ile kardeşi Remzi Duran (21), Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Burada dua eden Remzi Duran, Tüm adli merciler doğru kararı verdi. Şu an mutluyuz dedi.Cezanın yeterli olmadığını, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini aktaran Duran, İlk aşama da olsa bu bizim için çok iyi bir şey. Çünkü katil olduğu resmen kabul edildi. Şu an buruk olsa da bir sevinç yaşıyoruz. Katil dışarıda olduğu için yüzüm yoktu diye konuştu.Anne Mübeyyen Güner ise Demek ki; bu çocuk gerçekten katilmiş ve devlet farkına varıp, cezasını vermiş. Acım dinmeyecek ama az da olsa hafifledim. Beraat bekliyorlardı onu alamadı en azından, o içimi rahattı dedi.