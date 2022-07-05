Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan: "Tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız" - Haberler

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Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan: "Tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan: 'Tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız'

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, Yargıtay'ın Kadir Şeker'e verilen cezanın bozma ilamına uyduğunu belirterek, "Dosya şu anda Yargıtay'a geçiyor.

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, Yargıtay'ın Kadir Şeker'e verilen cezanın bozma ilamına uyduğunu belirterek, "Dosya şu anda Yargıtay'a geçiyor. Dosyanın Yargıtay'a olabildiğince hızlı gönderilmesini ve tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız" dedi.

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken, cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü. Duruşma sonunda açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, mahkemenin Yargıtay'ın bozma ilamına uyduğunu söyleyerek, "Yargıtay'ın bozma ilamı şuydu: 'Azami hadden uygulayın, 12 yıl 6 ay yerine 10 yıl uygulayın' demişti Yargıtay. Mahkeme her ne hikmetse 13 yıl ceza verdi, oradan da indirim yaptı. Bu 13 yılı nereden bulduğunu anlayamadık. 13 yıl ceza verdi, bunu da 10 yıl 10 aya düşürdü. 10 yıl 10 ayda tahliye edeceği düşünülürken tahliye etmedi. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosya şu anda Yargıtay'a geçiyor. Dosyanın Yargıtay'a olabildiğince hızlı gönderilmesini ve tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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