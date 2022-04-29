Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü paylaşım yaptığı iddia edilen şahıslar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Pendik'te Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaştıkları iddia edilen Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa