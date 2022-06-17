Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüpheliye hapis talebi

Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaştığı gerekçesiyle O.T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Pendik'te 27 Nisan'da Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaşan O.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli O.T. ve arkadaşlarının bir restoranda eğlenirken çektikleri ve ellerinde alkol aldıkları bardakların bulunduğu fotoğrafı, şüphelinin instagram hesabından "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin" içerikli yorumla paylaştığı anlatıldı. Bu paylaşım içeriğinin "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçunu oluşturduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

'Mizah amaçlı paylaştım' savunması

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan O.T.'nin, suça konu paylaşımı da kendisinin yaptığını, arkadaşının doğum günü sebebiyle toplandıklarını ve selfie çekip kendi hesabında paylaştığını, paylaşımının mizah amaçlı olduğunu, kesinlikle islam dinine, inananlara veya kadir gecesine yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu, bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği belirtildi.

İddianamede, soruşturmaya konu 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunun maddi unsurunun halkın bir kesiminin benimsediği inanç sistemine veya o dini inanışı temsili eden dine mensup kişilerce önemsenen değerlere yönelik aşağılayıcı davranış ve beyanlarda bulunmasının olduğu kaydedildi. Söz konusu önemsenen değerlere örnek olarak da Müslümanlar için oruç tutma, namaz kılma, kurban ibadeti gibi değerlerin bu çerçevede olduğu aktarıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınmak gerektiğine dair görüş bildirildiği vurgulanırken, AİHS'in 9. Maddesinde garanti altına alınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların dini inançlarına saygı hususu, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi dolayıyla söz konusu suçun ihlal kabul edilebileceği öne sürüldü.

AİHM kararına yer verildi

Otto Preminger Enstitute'nün 20 Eylül 1994 tarihli Avusturya Kararı'ndaki "Bu tür kışkırtıcı temsiller, demokratik toplumun bir unsuru da olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli biçimde ihlali olarak görülebilir" şeklindeki değerlendirmesine yer verilen iddianamede, AİHM'in 13 Aralık 2005 tarihli Türkiye Davası'nda "Din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık edecek davranışlardan kaçınılması gerekir" şeklindeki görüşü de belirtildi.

"Kadir Gecesi'nin İslam dini için, dini bir değer olduğu kuşkusuzdur"

"Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğu kuşkusuzdur" denilen iddianamede şüphelinin, İslam dinine mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde söz konusu fotoğrafı 'Kadir gecesi özel Rabbim kabul etsin' yazısıyla paylaşmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.

1 buçuk yıla kadar hapis talebi

Şüpheli O.T.'nin suça konu eyleminin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğine haiz olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu değerlendirildi. İddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa