Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü - Haberler

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Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü Samsun'da Kadir Gecesi için camiye giden bir kişi yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

SAMSUN - Samsun'da Kadir Gecesi için camiye giden bir kişi yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gecesi için evinden çıkıp camiye giden 3 çocuk babası Muzaffer Akkuş yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken Soner Karpuz idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

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