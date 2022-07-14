Son dakika haberleri! Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi Son dakika 3. sayfa haberi... Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi DÜZCE - Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın geldiği bahçede itfaiye ekipleri yılan ararken, mahalle sakinleri ise bahçe duvarından itfaiye ekiplerini izledi. Düzce Burhaniye Mahallesi Fidan Sokak'ta İrfan U.'ya ait evin bahçesinde mahalle sakini kadınlar, yeşil renkli ve 1 metreden uzun yılan gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine kadınlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye erleri, bahçede köşe bucak yılanı aradı. Yılandan korkan mahalle sakini kadınlar ise itfaiye erleri bahçede yılan ararken, duvarın arkasından itfaiyecileri yönlendirmeye çalıştı. Bütün bahçeyi arayan itfaiye erleri yılanı bulamazken, kadınlara ise tekrar görmeleri halinde itfaiyeyi aramasını söyleyerek olay yerinden ayrıldılar. İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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