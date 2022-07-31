Kadınların telefonlarına KADES yüklendi

Düzce'de tekstil fabrikasında eğitim düzenleyen jandarma personelleri, kadınların telefonuna Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yükledi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddetle mücadele için eğitimler düzenliyor. Fabrikalarda ve atölyelerde verilen eğitimlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çıkartılan kanunlar anlatılarak, şiddete maruz kalan kadınların izleyecekleri yollar hakkında bilgiler aktarılıyor. Eğitimler çerçevesinde ayrıca Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve kullanımı hakkında da bilgiler veriliyor. Bu çerçevede, Kaynaşlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında düzenlenen eğitimle 23 kadın bilgilendirildi. Eğitimlerin ardından jandarma personelleri kadınların telefonlarına KADES'i kurarak, uygulamanın kullanımı hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE