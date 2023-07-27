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Kadınların saç başa kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

Kadınların saç başa kavgası kamerada

Kadınlar birbirine girdi, erkekler ayıramadı

BURSA Bursa'da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

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