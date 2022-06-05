Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı - Haberler

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Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı

Sakarya'da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Sakarya 3. Sayfa Haberler

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