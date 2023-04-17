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Kadınlara KADES anlatıldı

Kadınlara KADES anlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teravih namazından çıkan kadınlara KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teravih namazından çıkan kadınlara KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını teravih namazı çıkışında kadınlara anlattı. Bilal Habeşi Cami'den çıkan kadınlar, KADES'i öğrendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "İhtiyacın olduğu anda KADES yanında" ifadeleri kullanıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü KADES Bolu 3. Sayfa Haberler

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