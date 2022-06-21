Kadınlar, Kadıköy'de Pınar Gültekin için toplandı Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki gösteren bir grup Kadıköy'de bir araya gelerek verilen karara tepki gösterdi. Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki gösteren bir grup Kadıköy'de bir araya gelerek verilen karara tepki gösterdi. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak cinayetin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 23 yıla indirildi. Verilen karar sonrası Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, karara tepki göstererek eylem yaptı. Sloganlar atarak tepkilerini dile getiren kadınlar, yapılan basın açıklaması sonrası dağıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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