Kadınlar çocuklarla ev basıp taş ve sopalarla camları kırdı

Adana'da bir grup kadın ve çocukları, husumetli oldukları akrabalarının evini basıp taş ve sopalarla camlarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 10 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Vahide Kükrek'in (50) evine iki kızını gelin verdiği ve bir kızlarını gelin aldığı akrabalarından bir grup kadın, çocuklarla baskın yaptı. Eve gelen kadın ve çocuklar taş ve sopalarla camları kırdı. Gözü dönen kadınlar güvenlik kamerasını bile kırmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayda çok korktuğunu ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Vahide Kükrek, "Bize saldırınlar akrabamız oluyor. Gelmişler taşlarla, sopalarla her yeri kırmışlar. Bu sırada oğlum evdeydi o da kapıyı kilitlemiş de kurtulmuş. Ben şimdi çok korkuyorum" dedi.

Kendilerine saldırının sebebini anlatan Kükrek, kızı İde'nin bundan 3 ay önce kendilerini evden kovduğunu, bu duruma dayanamayan eşi Halil'in de intihar ettiğini ileri sürerek, "Oğullarının ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. Bizim hiç alakamız yok. Bu nedenle sürekli bize saldırıp duruyorlar. Artık can güvenliğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gündüz vakti gelip evimizi bastılar" diye konuştu. - ADANA