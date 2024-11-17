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Kadınlar Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar arasındaki bir tartışmaya kocalar da dahil olunca, 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından, yaralı hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kadınların kavgasına kocalarda katıldı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar arasındaki tartışmaya kocalarda karışınca, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed E.eşi Fatma E.ile sokakta yürürken, karşıdan gelen bir kadın omuz attı. 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmaya erkekler de dahil oldu. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla Muhammed E.(27)'yi başından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kadınlar Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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