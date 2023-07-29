Kadınlar Arasında Çıkan Kavga Cep Telefonuyla Kaydedildi

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın ile esnaf arasında çıkan kavgada kadınların saç saça baş başa kavga etmesi cep telefonuyla kaydedildi. Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar polis gelmeden önce kadının kaçtığını belirtti.

Kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın ile esnaf arasında çıkan kavgada kadınların saç saça baş başa kavga etmesini vatandaşlar cep telefonu ile kayda aldı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kadın ile esnaf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, bahsi geçen kadın bir işletmeden yüklü miktarda alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştı. Bunun sonucunda 4 vatandaş ile kadın arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga caddenin başından sonuna kadar devam ederken, çevredeki vatandaşlar kadının polis gelmeden önce çaldıklarını bırakıp olay yerinden kaçtığını söyledi.