Kağıthane'de iki çocukla yürüyen bir kadın, yolun karşısına geçerken içinde telefon ve tablet bulunan poşeti elinden düşürdü. Bunu gören bir sürücü ise poşeti yol ortasında aracından inmeden çalarak gözden kayboldu. Yaşanan ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadının yola düşürdüğü poşeti aracından inmeden böyle çaldı

Kağıthane'de iki çocukla yürüyen bir kadın, yolun karşısına geçerken içinde telefon ve tablet bulunan poşeti elinden düşürdü

İSTANBUL - Kağıthane'de iki çocukla yürüyen bir kadın, yolun karşısına geçerken içinde telefon ve tablet bulunan poşeti elinden düşürdü. Bunu gören bir sürücü ise poşeti yol ortasında aracından inmeden çalarak gözden kayboldu. Yaşanan ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, bir kadın ve yanındaki iki küçük çocukla birlikte yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. O esnada kadının bir yandan da küçük çocuğun elini tutmaya çalışmasından dolayı içinde toplamda 5 bin lira değerinde olan tablet bilgisayar ve cep telefon bulunan poşet yolun ortasına düştü. Düşen poşeti fark etmeyen kadın, çocukları da alarak yolun karşısına geçerek yürümeye devam etti.

Aracından inmeden poşeti çaldı

Olayın yaşanmasıyla poşetin birkaç saniye yol ortasında durmasının ardından seyir halinde ilerleyen bir araç poşetin yanına gelerek trafik ışıklarında durdu. Kırmızı ışığın yandığı süre boyunca poşeti inceleyen şahıs, aracın hareket etmesiyle birlikte kapısını açtı ve poşeti alarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Görenleri hayrete düşüren hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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