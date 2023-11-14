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Kadının makatından uyuşturucu çıktı, tutuklandı

KARS'ta polis tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde İran uyruklu bir kadının makatında uyuşturucu bulundu. Kadın hastanede operasyon geçirdikten sonra tutuklandı.