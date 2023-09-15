Kadının etek altını fotoğraflayan komiserin dosyası Uzlaştırma Bürosu'ndan dönüş bekliyor

Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiserin dosyasının Uzlaştırma Bürosu'ndan dönüşü bekleniyor

İSTANBUL - Kağıthane'de BİM adlı zincir markette kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen komiser S.E.'nin davasında mahkeme, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'ndan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kağıthane'de 5 Ocak 2023'de BİM isimli zincir markette çalışan kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra duruşmada tahliye edilen komiser S.E.'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflardan katılan olmadı. Mahkemece, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'nda olduğu belirtildi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'ndan dönmediği gerekçesiyle dönüşünün beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.E.'nin 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'cinsel taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.