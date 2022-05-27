Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı - Haberler

Adana'da bir kadını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Ç. tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. (22) isimli bir şahsın vurduğunu belirledi. Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Mahmut Ç.'nin ifadesinde, "Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" dediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Mahmut Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan "Sıfır Bir" dizinde oynadığı öğrenildi. Mahmut Ç.'nin dizide de birkaç kişiyi vurduğu için polis tarafından yakalanıp adli tıpa getirildiği, bu sırada da konuştuğu sahnelerin olduğu belirlendi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa