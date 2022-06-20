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Kadını kurtarmak isterken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadını kurtarmak isterken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırın işletmecisi olan Nesim Akça isimli vatandaş, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırın işletmecisi olan Nesim Akça isimli vatandaş, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.

Olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin yanında meydana geldi. Fırın işletmecisi olan Nesim Akça, banka işlemi için gelen kadına saldıran köpeği engellemek için müdahale etmek isterken ayağından ısırıldı. Ayağından ısırılan ve dengesini kaybeden Akça, düşerken de kolunu bilekten kırdı. Gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Akça'ya gerekli müdahale yapılırken, kolu ise alçıya alındı.

Kadına zarar gelmesin diye müdahale etmek istediğini ifade eden Nesim Akça, "Köpeğin saldırdığı kadını kurtarmak için tekme attığım esnada köpek ayağımdan ısırdı. Bu sırada dengemi kaybederek düştü. Düşme esnasında ise kolumu bilekten kırdım. Hastanede gerekli pansuman ve aşılar yapılırken, kolum ise alçıya alındı" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Hakkari Banka 3. Sayfa Haberler

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