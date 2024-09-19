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Aksaray'da Korkunç Aile Dramı: Eşini Vuran Koca, Kayınbabası Tarafından Vuruldu

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Aksaray'da bir adam, eşiyle kavga ettikten sonra onun babasının evine yerleşen eşine ateş açtı. Eşini ağır yaralayan koca, kayınbabası tarafından vurularak yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı, koca ise yoğun bakımda. Olayın ardından kayınbaba ise kayıplara karıştı.

Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karısına kurşun yağdırıp öldüren adam, kayınbabası tarafından vuruldu

AKSARAY - Aksaray'da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakıma alındı.

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen karısı Fadimana Ok ile görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.'nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da Korkunç Aile Dramı: Eşini Vuran Koca, Kayınbabası Tarafından Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa

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