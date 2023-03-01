Kadını darp edip havaya ateş açtı... O anlar kamerada

Saldırgan polisten kaçamadı

Kağıthane'de bir şahıs kız arkadaşı darp ettikten sonra silahla havaya ateş açtı

Bir başkasını da döven şüpheli polisleri görünce kaçtı ama yakayı ele verdi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs rezidansın otoparkında kız arkadaşını darp edip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş açtı. Yaşananların gören otoparktaki başka birini daha darbeden şüpheli polisleri görünce kaçmaya başladı. Olay anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin kovalamacası sonucu yakalanan şahıs tutuklandı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah E. otoparkta kız arkadaşı S.B.'nin yanına giderek ona tekmeyle saldırdı. Ardından da şahıs silahını çıkartarak S.B.'yi tehdit etti.

Kadını darp edip ateş açtı

Otoparkta aracını almaya giden Gökhan M., Emrah E.'nin S.B.'yi darp ettiği anları görünce müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Emrah E. o kişinin de yanına giderek onu da darp etti. Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre binmek isteyen Emrah E. ile S.B. önünde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahsı, elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane polisinin yakaladığı şahıs tutuklandı

Olayın ardından ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kısa sürede rezidansa geldi. Polisleri gören Emrah E. kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Emrah E. yanından bulunan silah ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Emrah E.'nin çeşitli suçlardan emniyette 11 kaydının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.