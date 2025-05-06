Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Zirvesi Trabzon'da Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Zirvesi Trabzon'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı'nda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalar ve kadın konukevleri hizmetleri masaya yatırıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, İl Müftüsü Selami Aydın ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, Trabzon'da kadınların korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek "2024 yılında 213 kadın ve çocuk kadın konukevlerinde misafir edildi. 2025'in ilk beş ayında ise 66 kişi bu hizmetten faydalandı. Bu veriler, kurumlarımızın sahadaki etkinliğini ortaya koyuyor" dedi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili başvuruların ALO 183 ve CİMER üzerinden de alındığını belirten Vali Yıldırım, 2025 yılı içinde bu hatlara sırasıyla 10 ve 2 başvuru yapıldığının bilgisini verdi. Yıldırım, "2024'te 2 bin 383 uzaklaştırma kararı, 2025'te ise bugüne kadar 809 karar alındı. Koruyucu tedbirler, konukevleri hizmetleri ve danışmanlık destekleri de etkin şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine de değinen Yıldırım, 2024'te 130 seminerle yaklaşık 38 bin kişiye ulaşıldığını, bu yıl ise şimdiye kadar 22 eğitim gerçekleştirildiğini ve binin üzerinde katılımcıya bilgi verildiğini kaydetti.

Trabzon'daki iki kadın konukevinin hem güvenlik hem de sosyal destek anlamında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Vali Yıldırım, kadınların yeni bir başlangıç yapabilmeleri için iş ve eğitim imkanlarının da sağlandığını belirtti.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik öneriler istişare edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.