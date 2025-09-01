Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere yönelik "Kadına Yönelik Şiddet" konulu seminer düzenlendi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve şiddetsiz yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim seminerinde, kurum gönüllülerinden Psikolog İlknur Şahin, katılımcılara bilgiler aktardı.

Seminerde kadına yönelik şiddetin tanımı ve türleri, bireysel ve toplumsal etkileri, hukuki sonuçları ile şiddetin önlenmesinde bireylerin sorumlulukları ele alındı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekildi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, yükümlülerin topluma uyum sağlamaları için bu tür bilinçlendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. - SAMSUN