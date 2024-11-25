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Kadına Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Semineri

Kadına Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Semineri
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlara KADES uygulamasını anlattı. Uygulamanın, kadınların güvenliğini sağlamak için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ekipler, kadınlarla bir araya geldi.

Ekipler, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, kadınlara KADES uygulamasını anlattı. Emniyet yetkilileri, KADES uygulamasının kadınların güvenliğini sağlamada kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Uygulamanın, kadınların acil durumlarda en hızlı şekilde destek alabilmeleri için tasarlandığı ve tüm vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, KADES uygulaması telefonlarında yüklü olmayan kadınlara uygulamanın öneminden bahsedilerek yüklenmesi sağlanıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle 7/24 sahada olacakları vurgusu yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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