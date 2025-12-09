Eşini yastıkla boğmaya çalışan kadın hakkında uzaklaştırma kararı

Başkentte yerel mahkemece, eşi uyurken yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadın hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi'ne başvuran erkek mağdur B.T. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi R.T. tarafından iddialara göre uyurken yastıkla ağzı kapatılarak elleriyle boğulmaya çalışıldı. B.T., olayın ardından savcılıktan koruma ve tedbir talebinde bulundu.

Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi, '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, tedbir başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu kanunda, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına ilişkin delil aranmayacağı, önleyici tedbir kararının gecikmeksizin verilmesinin hükme bağlandığına dikkat çekti.

Mahkeme, davalı kadının erkeğe yaklaşmamasına hükmetti

Yerel mahkeme, dosya kapsamında R.T.'nin 6 ay boyunca B.T.'nin konutuna, iş yerine, bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti. - ANKARA