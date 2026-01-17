Adalet Bakanı Tunç: "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahıs tutuklanmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını ve tutuklandığını bildirdi. Bakan Tunç'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA