Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahıs tutuklanmıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve tutuklandığını açıkladı. Tunç, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını ve tutuklandığını bildirdi. Bakan Tunç'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha