"Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı

'Kadına El Kal-Ka-Maz' projesi erkeklere anlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür, Edirne'de de erkeklere dağıtıldı.

 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür, Edirne'de de erkeklere dağıtıldı.

Kadına şiddetin önüne geçmek ve bu konudaki duyarlılığı arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür erkeklere dağıtılarak mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Bu çerçevede etkinlik düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri kentte her hafta Cuma günü kurulan pazarda erkek esnaf ve müşterilere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Görevli personeller tarafından erkek vatandaşa aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

Yapılan çalışma çerçevesinde bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Pazar esnafı ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title