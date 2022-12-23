Kadına çarpıp yaralayan şahıs, kaçmaya çalışırken engel olan vatandaşı bıçakladı

Büyükçekmece'de cadde üzerinde bir kadına çarpan sürücü, olay yerinden kaçmak isterken kendisini engelleyen vatandaşı da bacağından bıçaklayıp arabasıyla ortadan kayboldu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde süratle giden bir otomobil, arabasını park etmiş ve caddenin karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadının yaralandığını gören sürücü, aracına binerek kaçmak için hareketlendiği sırada çevredeki bir vatandaş ona engel olmaya çalıştı. Adamla bir süre tartışan sürücü, elindeki bıçakla adamı bacağından yaraladı. Olay sonrası şüpheli sürücü aracına binerek kaçarken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"Caddenin karşısına geçerken araç kadına çarptı"

Konu ile ilgili konuşan bir vatandaş, " Genç bir sürücü cadde üzerinde geliyordu. Kadın da arabasını park etmiş, caddenin karşısına geçerken araç kadına çarptı. Kadın da ileri doğru savruldu ve kafası kanadı. Genç ise olayın şoku ile kaçmaya çalışırken bir adam ile tartışmaya başladı. Vatandaş kaçmasını engellemeye çalıştığında da bıçakladı ve arabasıyla kaçtı. Yaralının durumu kötüydü. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanan kişiye de ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı" dedi. - İSTANBUL