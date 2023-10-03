Kadın, tapu tartışması nedeniyle balkondan atlamak istedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, kocasıyla yaşadığı tapu tartışması sonucunda sinir krizi geçirerek balkondan atlamak istedi. Polis ve itfaiye ekipleri kadını ikna etti.

Evin tapusu üzerine yapılmayınca balkondan atlamak istedi, o anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, iddiaya göre kocası tarafından yaşadıkları evin tapusu kendi üzerine yapılmayınca 6'ncı kattaki dairelerinin balkonundan atlamak istedi. Kadını, polis ve itfaiye ekipleri zor ikna etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çisemkent Sitesi'nde yaşayan F.Ç. ile kocası Z.Ç. arasında iddiaya göre; oturdukları evin tapusunun kimin üzerine yapılacağı hususunda tartışma çıktı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren F.Ç., 6'ncı kattaki evlerinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Demir korkuluklara tutunup, aşağıya sarkan ve bağıran kadını gören komşuları durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, F.Ç.'yi balkondan atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra polis ekipleri, F.Ç.'ye evin kendi üzerine olduğuna dair bir yazılı belge gösterdi. Bunun üzerine sakinleşen kadın, korkuluklardan alındıktan sonra ifadesi için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.