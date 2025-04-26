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Kadın, Takip Eden Sürücüyü Kameraya Aldı

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Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği sürücüyü cep telefonuyla kaydederek, 'Seni polise veririm' dedi. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

- Kendisini takip ettiğini iddia ettiği kişiyi kayda aldı "Seni polise veririm"

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kadının, "Seni polise veririm" dediği anlar da yer aldı. Bu sözlerin ardından şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, kendisini takip ettiği bir araç sürücüsünden korktuğunu iddia edip, cep telefonu kamerasıyla şüpheli sürücüyü kayda almaya başladı. Aracın yanına gelen kadın "Seni polise veririm" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşan kadın, kendisinin takip edildiğini iddia ederek, korkusunu dile getirdi.

Polis görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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