Topuklu ayakkabısıyla aracından inip servistekilere saldıran kadın sürücüye 6 bin 498 TL ceza kesildi

İstanbul Esenyurt'ta servis aracındaki kişilere saldıran kadın sürücüye toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi.

Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında servis aracındaki bir kişi, kadın sürücüye hakaret ve küfür etmişti. Hakareti duyan kadın sürücü, topuklu ayakkabısıyla aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yönelip saldırmıştı. Çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kadın sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddesinden; toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi. Ayrıca kadın sürücü adli işlemler için emniyete götürüldü. - İSTANBUL