Kadın Polisler Beytüşşebap'ta Asayişi Sağlıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli kadın polisler, hem havadan hem karadan ilçe giriş-çıkışlarında denetimler yaparak asayişi sağlıyor.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ilçesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle beraber emniyet güçleri gece gündüz yoğun mesai harcıyor. Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği personelleri hem ilçenin giriş ve çıkışlarında rutin kontroller yaparak asayişi sağlıyor.

Kadın polisler dron uçurup havadan görüntüler alıyor. Hem ilçe merkezde hem de ilçe giriş ve çıkışlarında gece gündüz ehliyet ve kimlik sorgulaması yapılıyor. Kemer takma konusunda vatandaşlar uyarılıyor, ardından araç lastikleri kontrol ediliyor. Drone pilotu aynı zamanda trafik polis memuru Yeşim Herek, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sayesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkenin dört bir yanında vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Akın ise, gece gündüz demeden milletin huzur ve refahı için fedakarca görev yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Akın, "Bu kutsal görev esnasında her daim bizim ve vatandaşlarımızın yanında olan, güven ve istikrar ortamının kalıcı olması için devletimizin tüm imkanları seferber eden Şırnak Valimiz Birol Ekici ve Şırnak İl Emniyet Müdürümüz Serdar Büyükleblebici'ye saygılarımı arz ediyorum" dedi. - ŞIRNAK