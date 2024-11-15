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Antalya'da Baca Yangınına Müdahale Eden Trafik Polisi Büyük Çaba Gösterdi

Antalya'da Baca Yangınına Müdahale Eden Trafik Polisi Büyük Çaba Gösterdi
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Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede bir iş yerinin bacasında çıkan yangında dumanları fark eden kadın trafik polisi, Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, itfaiye ekiplerinin gelmesini hızlandırabilmek için var gücüyle çaba sarf etti.

Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede bir iş yerinin bacasında çıkan yangında dumanları fark eden kadın trafik polisi, Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, itfaiye ekiplerinin gelmesini hızlandırabilmek için var gücüyle çaba sarf etti. Trafik polisi, yayaları bölgeden uzaklaştırarak, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücüleri ise 'Bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir iş yerinin bacasında çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin Timi'nde görevli Elçin Arıkan adlı trafik polisi, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar etrafı sardı. Arıkan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ekiplerin işini kolaylaştırmak için yoğun çaba harcadı. Trafik polisi, yangın bölgesinden geçen yayaları uzaklaştırarak, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücüleri ise 'Bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı.

Baca yangını iş yeri çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürülürken, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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