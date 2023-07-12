Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

Teksas'taki bir kadın polis teğmeni, başka bir polis memuruyla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle görevinden alındı. İddialar, devriye arabasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıktı. Polis memurları, vücuda takılan kameralarını kapattıkları ve olayı rapor etmedikleri için disiplin cezası aldı.

Teksas'taki bir kadın polis teğmeni, devriye arabasında görevdeyken başka bir polis memuruyla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevinden alındı.

Söz konusu iddia edilen cinsel ilişki, eski Teğmen Kellie Metz ve o zamanlar Comal County Şerif Ofisi'nde görevli olan Memur Patrick Byrne, San Antonio'nun kuzeyinde yer alan bir restoranda park halindeyken yaşandı.

Bir görgü tanığı, polise yaptığı ifadede "devriye arabalarının olduğu bölgeden cinsel tatmin belirtisi olan inlemeler duyduğunu" bildirdi. Bu olayı geçerken duyan David Brakhage adındaki bir kişi, devriye arabasına bir taş atarak daha sonra kendisine halka açık mala zarar verme suçlaması getirdi.

Her iki polis memuru da, devriye arabasının taşla zarar gördüğünü bildirmedi ve iddia edilen cinsel buluşma sırasında vücuda takılan kameralarını kapattı.

Metz, Aralık ayında olayla ilgili sorgulandığında, Byrne'ye "ağır trafik ihlali durdurma" işlemlerini nasıl yapacağını öğrettiğini ve onunla cinsel ilişkiye girmediklerini ifade etti.

Sonradan, Metz, bir başka memur ile romantik ilişkisini açıklamadığı için görevinden alındı.

Metz daha sonra Byrne ile iki kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti, ancak bu ilişkinin Ekim ve Kasım 2022'de kendi evinde yaşandığını iddia etti.

Bölümün, Metz ve Byrne'nin görevdeyken cinsel ilişkiye girip girmediği konusunda kesin bir sonuca varıp varmadığı belirsiz. Ancak Metz, profesyonel davranış kurallarını, çalışanlar arası etkileşim politikasını ve vücuda takılan kameraların kullanılmamasını ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.