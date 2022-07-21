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Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, elbiseli ve baş örtüsüyle "kadın kılığında" gezmesi polisleri harekete geçirdi.

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, elbiseli ve baş örtüsüyle "kadın kılığında" gezmesi polisleri harekete geçirdi. Çok sayıda ihbar alan polis ekipleri, şahsı yakalayıp gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli erkek şahsın sokaklarda gezdiği ihbarını alan polisler harekete geçti. Vatandaşların, "kadın elbisesi giymiş, başı kapalı" bir erkek şahsın sokaklarda dolaştığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Bir iş yerinin önünde denk gelinen şüpheli şahıs, önce sözlü bir şekilde uyarılarak üstünü çıkarıp ellerini başının üstüne konması istendi. Üstündeki elbiseyi çıkarıp, kafasındaki örtüyü çıkaran şahıs kıskıvrak gözaltına alındı. GBT (Genel Bilgi Tarama) yapılan şüphelinin akli dengesi yerinden olmayan bir şahıs olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğin ardından şahıs, serbest bırakıldı.

"Başörtü takmıştı"

Olay anında sokakta bulunan Sevgi Laçin, "25 -30 yaşlarında bir erkek başörtü takmıştı tanınmamak için. Buraya doğru geldikten sonra polislerde geldi. Polisler şahsı burada yakaladılar. Polislerin yaptığı aramada sırt çantasında bazı çöpler, gömlek, pantolon birde beyaz spor ayakkabı çıktı. Polislerin yaptığı aramada tehlikeli her hangi bir şey bulmadıkları için serbest bıraktılar. Yabancı uyrukluydu galiba derdini anlatamıyordu. Türkçesi iyi değildi. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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