Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Kameralara Yansıdı

Kadın kılığına girip hırsızlık yaptılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İki erkek şahıs çarşafla kendilerini kamuflaj ederek kadın kılığına girdi. Kadın kılığındaki şüpheliler, mahallede bulunan iki katlı bir binanın alt katına girerek yaklaşık 45 bin lira nakit parayı alarak ortadan kayboldu. Ev sahipleri tarafından binada bulunan diğer daire kapısının da zorlandığı tespit edildi.

Mahallede bulunan evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.